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Какими вирусами можно заразиться в Алматы

Специалист ДСЭК Алматы рассказала Zakon.kz об эпидемиологической ситуации по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом в южной столице. Согласно данным врачей, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней.

Источник: Zakon.kz

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, за две недели зарегистрировано 18 524 случая диагностирования ОРВИ.

«Показатель на 100 тысяч населения составил 808,02, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 15,2% (21 250 случаев) и выше на 28,5% показателя предыдущей недели (13 244 случаев)».

Асель Калыкова

Специалист добавила, что заболеваемость в 60,5% обусловлена детским населением, а это 11 204 случая. С начала нового эпидемиологического сезона 2024−2025 годов уже зарегистрировано более 263 тысяч случаев ОРВИ.

«С середины ноября месяца зарегистрировано 106 подтвержденных случаев гриппа, из них 96 случаев гриппа типа А/H1N1 и типа В — десять случаев. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное».

Асель Калыкова

Вместе с тем в городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус (респираторно-синцитиальный вирус человека), аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус.

«Лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 128 материалов от больных. Из них в 36 пробах ПЦР методом определен: риновирус — 15, парагрипп — 3, РС — 11, бокавирус — 1, аденовирус — 1, сезонный коронавирус — 5. Метапневмовирус в городе не выявлен».

Следует соблюдать следующие меры профилактики.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо не забывать про общие меры профилактики:

  • повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;
  • сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;
  • в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
  • не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи предупреждают, что соблюдение простых правил поможет избежать инфицирования.

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