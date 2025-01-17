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Энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды в Ростовской области

Особый режим работы ввели для энергетиков Ростовской области из-за ветра и осадков.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за непогоды. Сообщение об этом 17 января опубликовали в телеграм-канале компании «Россети Юг».

— К возможным нештатным ситуациям готовы 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники. При необходимости группы специалистов будут оперативно выезжать для проведения аварийных работ, — информирует пресс-служба энергокомпании.

Особый режим ввели из-за осадков с мокрым снегом, температуры от 0 до +3 градусов и ветра до 15 м/с. Пожаловаться на отключение электричества можно по телефону контакт-центра «Россети Юг».