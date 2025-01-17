Власти рассказали, на каком этапе реконструкция «Авроры» в Краснодаре

В 2019 году мэрия Краснодара подписала инвестиционное соглашение на реконструкцию кинотеатра «Аврора» с фирмой краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Первый проект планировали реализовать до 2025 года, но его пришлось изменить из-за введенных санкций после начала спецоперации. Тогда Сергей Галицкий принял решение восстановить здание кинотеатра в прежнем виде, соглашение с мэрией продлили до 2028 года.