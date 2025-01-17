Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео

По его словам, цифровой генплан Ташкента будет доступен для всех желающих. Также одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города.
«Это метро и метробусы, которые будут двигаться без препятствий, независимо от городского трафика. Мы определили такие коридоры, благодаря чему доступность скоростного общественного транспорта в Ташкенте увеличится более чем до 90%».
Проект направлен на создание города, комфортного для проживания более 7 миллионов человек.
«Мы стремимся довести площадь зеленых насаждений в Ташкенте до минимальных мировых стандартов — 8 кв. м на человека».
Напомним, в конце прошлого года правительство Узбекистана утвердило генеральный план Ташкента до 2045 года.