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Новый генеральный план Ташкента: что изменится — видео

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Саидазим Шарипов, начальник отдела по подготовке градостроительных документов Дирекции по строительству Нового Ташкента, рассказал о генеральном плане Ташкента до 2045 года, утвержденном правительством Узбекистана, ключевых изменениях и целях для развития города, а также ответил на вопросы журналистов.

Источник: Sputnik.uz

По его словам, цифровой генплан Ташкента будет доступен для всех желающих. Также одним из принципов генерального плана является концепция 15-минутного города.

«Это метро и метробусы, которые будут двигаться без препятствий, независимо от городского трафика. Мы определили такие коридоры, благодаря чему доступность скоростного общественного транспорта в Ташкенте увеличится более чем до 90%».

подчеркнул он.

Проект направлен на создание города, комфортного для проживания более 7 миллионов человек.

«Мы стремимся довести площадь зеленых насаждений в Ташкенте до минимальных мировых стандартов — 8 кв. м на человека».

добавил спикер.

Напомним, в конце прошлого года правительство Узбекистана утвердило генеральный план Ташкента до 2045 года.

экономика
строительство