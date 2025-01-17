«Такой теплый воздух не часто приходит даже летом». Погодная модель прогнозирует поступление в Беларусь серьезного тепла с Азорских островов 20 января

В Беларусь в начале следующей рабочей неделе будет поступать очень теплый воздух, поток которого сформировался в районе Азорских островов, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
На сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, появилась информация о поступлении в Беларусь очень теплого воздуха в январе.
Так, карта температуры воздуха на уровне 850 гектопаскалей демонстрирует потоки тепла, которые поступают в Европу из района Азорских островов. В итоге температура воздуха на высоте 1,5 километров там составляет +10 — +13 градусов.
Из-за теплых воздушных потоков в европейских странах фиксируют температурные рекорды. Экстремумы регистрируют в Великобритании, на Фарерских островах и в Норвегии.
Синоптики прогнозируют также рекорды по температурам в Швеции на 17 января. А когда теплый воздух продвинется, не исключают рекордов температур на 18 января уже в Эстонии, Латвии и Литве.
В Беларусь теплый воздух придет в понедельник, температуры будут высокими для этой поры года, но, как отмечается, скорее всего, не рекордными.
— Такой теплый воздух не часто приходит в Беларусь даже летом. Если бы сейчас было бы лето, то у земли было бы +24 — +26 градусов, — отмечает автор телеграм-канала.
По предварительному прогнозу Белгидромета, 20 января в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в понедельник, 20 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, а ночью и утром — слабый гололед. Ветер переменного направления и умеренный. В ночные часы температуры опустятся до −3 — +3 градусов, а днем воздух прогреется до +1 — +7 градусов.
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Тем временем ГТК сообщил, что Литва отказалась от запрета на въезд автомобилей на белорусских номерах.