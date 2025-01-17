Профессия тальмана стала самой редкой и высокооплачиваемой в Иркутской области

Специалисты назвали топ редких и высокооплачиваемых профессий в Иркутской области в 2025.
В большинстве своем подобные вакансии можно найти в таких отраслях, как производство, строительство и добывающая промышленность. Например, чокеровщику (подцепляет срубленные деревья к трактору) предлагают от 100 тысяч рублей.
Флотатор — человек, занимающийся обогащением полезных ископаемых — может рассчитывать на зарплату от 130 тысяч рублей. Машинисту мостового крана платят от 115 тысяч, именно эти специалисты перевозят тяжелые грузы на стройплощадках, промзонах и складах.
Тальман в регионе зарабатывает от 60 до 182 тысяч рублей. Это человек, который следит за качеством и количеством грузов и обеспечивает их правильную погрузку (выгрузку) на судно. А вот ученик помощника машиниста локомотива получает на руки от 80 до 120 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что профессия геодезиста стала самой высокооплачиваемой в Иркутской области в 2024.