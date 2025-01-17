Профессия тальмана стала самой редкой и высокооплачиваемой в Иркутской области

Тальман в регионе зарабатывает от 60 до 182 тысяч рублей. Это человек, который следит за качеством и количеством грузов и обеспечивает их правильную погрузку (выгрузку) на судно. А вот ученик помощника машиниста локомотива получает на руки от 80 до 120 тысяч.