В Воронеже из-за реконструкции будет полностью перекрыт участок улицы Свободы

Автобусы №№ 54, 61, 82 будут следовать с улицы 9 Января по улице Кольцовской и далее по своим обычным маршрутам. Автобус № 95 будет двигаться с улицы Пирогова по улицам 9 Января и Фридриха Энгельса, а затем продолжать свой путь по установленному маршруту.