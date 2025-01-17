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В Воронеже из-за реконструкции будет полностью перекрыт участок улицы Свободы

Начиная с 8:00 18 января будет полностью перекрыт участок улицы Свободы в центральной части Воронежа в рамках крупномасштабного проекта по реконструкции проезжей части.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение движения вводится на отрезке от улицы Революции 1905 года до пересечения с улицей Кольцовской. Проезд по улице Революции 1905 года через перекресток с улицей Свободы на данный момент сохраняется.

Для бесперебойного движения общественного и личного транспорта в объезд закрытого участка будут перераспределены транспортные потоки. Автомобили и автобусы направят на параллельный участок улицы 9 Января, где на время работ будет организовано двустороннее движение по четырем полосам.

Маршруты автобусов также будут скорректированы следующим образом:

Автобусы №№ 54, 61, 82 будут следовать с улицы 9 Января по улице Кольцовской и далее по своим обычным маршрутам. Автобус № 95 будет двигаться с улицы Пирогова по улицам 9 Января и Фридриха Энгельса, а затем продолжать свой путь по установленному маршруту.

Стоит отметить, что с учетом ранее введенных ограничений участок улицы Свободы от Слесарного переулка до улицы Кольцовской будет полностью закрыт для движения. Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты и следовать указаниям дорожных знаков. Продолжительность работ и сроки окончания ограничений пока не уточняются.