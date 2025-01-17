Лучшие южнокорейские дорамы с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом

Южнокорейские дорамы — настоящий культурный феномен, захвативший зрителей по всему миру. После успеха сериала «Игра в кальмара» интерес к дорамам вырос до небывалого уровня. Секрет прост: азиатские сериалы — это сочетание острого, непредсказуемого сюжета, харизматичных персонажей и прекрасной визуализации. «Газета.Ru» сделала подборку 15 южнокорейских дорам с высоким рейтингом на любой вкус — от триллеров до романтических комедий.
«Игра в кальмара».
Год выхода: 2021 — по настоящее время
Главный герой Сон Ки Хун — разорившийся игрок, накопивший огромные долги и сидящий на шее у старой матери. Однажды он встречает незнакомца, который предлагает ему вступить в игру с огромным денежным призом. Игра проходит на острове, куда Сон попадает с сотнями таких же бедолаг, как и он. Собравшимся предстоит состязаться в простых детских играх, но если игрок не справляется или нарушает правила — его убивают. Чем меньше игроков — тем выше сумма выигрыша.
После успеха первой части сериал продлили на второй сезон, вышедший в конце 2024 года. В нем главный герой вместе с полицейским Хван Чун Хо решает выяснить, кто стоит за смертельной игрой, и возвращается на остров в качестве игрока.
Три причины посмотреть сериал «Игра в кальмара»:
1. «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира.
«Мышь».
Год выхода: 2021
Серийный убийца по прозвищу Охотник за головами держит в страхе всю страну. Правительство готово на крайние меры: принять закон о генетическом тесте, позволяющем выявлять «ген психопата» у эмбрионов. Выясняется, что маньяк — не кто иной, как знаменитый нейрохирург Хан Со Джун. Его водворяют в тюрьму, где он ждет исполнения смертного приговора. Но спустя десять лет жестокие убийства с тем же почерком повторяются вновь. В ходе расследования сплетаются судьбы нескольких героев: полицейского Ко Му Чхи, родителей которого когда-то убил Хан Со Джун, талантливого телепродюсера Чхве Хон Джу, рядового полицейского Чон Ба Рыма и девушки-сироты по имени О Бон Йи.
Три причины посмотреть сериал «Мышь»:
1. Захватывающие сюжетные повороты и непредсказуемый финал. На протяжении всего сериала вы ни за что не догадаетесь, чем все завершится. Несколько раз за сезон весь расклад меняется кардинальным образом.
«Что случилось с секретарем Ким?».
Год выхода: 2018
У вице-председателя крупной корпорации самовлюбленного и амбициозного Ли Ен Джуна очень умная и способная помощница-секретарь Ким Ми Со. После девяти лет работы в компании девушка неожиданно объявляет о своем уходе. Ее босс в шоке, он постоянно думает, что произошло с Ким? И самонадеянно решает, что причина тому — влюбленность девушки в него. Но выясняется, что Ким Ми Со хочет посвятить время себе: наладить личную жизнь, выйти замуж. Тогда Ли Ен Джун сам предлагает ей замужество.
Три причины посмотреть сериал «Что случилось с секретарем Ким?»:
1. Это один из самых рейтинговых южнокорейских телесериалов в истории кабельного телевидения.
«Однажды разрушение постучалось в мою дверь».
Год выхода: 2021
Редактор веб-романов Так Дон Ген в один день узнает о своей смертельной болезни и о том, что ее парень женат и у него будет ребенок. На работе ее отчитывает начальник, а в метро — преследует извращенец. Отчаявшись, девушка напивается и шлет миру пожелания конца света. Ее слышит Мель Ман — посланник между людьми и богами, разрушитель всего и вся. Он предлагает Так заключить контракт: в обмен на избавление от боли девушка должна перед смертью озвучить Мель Ману свое желание: разрушить мир. В противном случае вместо нее умрет ее любимый человек.
Три причины посмотреть сериал «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»:
1. Яркие, харизматичные персонажи. Звезды корейского кино в главных ролях.
«Силачка До Бон Сун».
Год выхода: 2017
Хрупкая девушка по имени До Бон Сун обладает сверхсилой, которая передается в ее роду из поколения в поколение по женской линии. Одно, но — применять эту способность для обогащения нельзя, иначе носительницу суперспособности ждет страшная болезнь. Поэтому мечта До Бон Сун — жить обычной жизнью. Но однажды девушка легко расправляется с толпой громил, защищая водителя автобуса. Свидетелем этого чуда становится богатый наследник бизнеса Ан Мин Хек. Поскольку в последнее время ему стали поступать угрозы, он нанимает До своим телохранителем.
Три причины посмотреть сериал «Силачка До Бон Сун»:
1. У сериала несколько номинаций и наград. Исполнительница главной роли Пак По Ен признана выдающейся корейской актрисой на Сеульской международной драматической премии в 2017 году, а также названа лучшей актрисой на 1-й премии Сеула.
«Отель “Дель Луна”.
Год выхода: 2019
В необычном отеле «Дель Луна», расположенном в центре Сеула, все постояльцы — призраки. Люди не видят эту гостиницу в ее истинном виде. Здание отеля показывается в особых случаях, например, во время лунного затмения. Управляющая и хозяйка гостиницы властная Чжан Ман Воль тысячу лет назад совершила огромный грех, из-за чего вынуждена теперь обслуживать мертвецов до момента их реинкарнации.
Однажды в отеле появляется новый менеджер Ко Чхан Сон. Когда-то давно владелица «Дель Луны» совершила сделку с его отцом. Она выделила ему деньги на образование сына, который по условиям договора должен прийти к ней на работу, когда вырастет.
Три причины посмотреть сериал «Отель “Дель Луна”:
1. Сериал занимает восьмое место в рейтинге корейских дорам в истории кабельного телевидения.
«Красная манжета».
Год выхода: 2021 — 2022
Действие происходит в XVIII веке. В основе сюжета — история любви наследного принца корейского государства Чосон к свободолюбивой придворной Сон Док Им. Прилежный юноша, корпящий над книгами, мечтает стать мудрым правителем страны. Знакомство с Сон меняет его жизнь. Но общее будущее влюбленных из-за разницы в статусе под большим вопросом.
Три причины посмотреть сериал «Красная манжета»:
1. В фильме много душераздирающих сцен и неожиданных поворотов, которые заставят вас до слез сопереживать героям.
«Учитель Ким, доктор Романтик».
Годы выхода: 2016 — 2023
Знаменитый хирург Бу Ен Чжу когда-то считался лучшим в своем деле. Руки Бога — такое прозвище он получил, благодаря своему врачебному таланту. Он работал в крупном медицинском центре Сеула и не знал отбоя от пациентов. Но трагические обстоятельства вынуждают доктора исчезнуть, сменить имя на Ким Са Бу и начать все с нуля в маленькой больнице в провинции Канвондо. Здесь его находят начинающие медики Кан Дон Джу и Юн Со Чжон. Учитель Ким помогает молодым людям стать настоящими профессионалами.
Три причины посмотреть сериал «Учитель Ким, доктор Романтик»:
1. Один из самых популярных корейских сериалов 2010-х годов.
«Меморист».
Год выхода: 2020
Детектив-телепат Донг Бэк обладает способностью читать чужие воспоминания и мысли. Работая над раскрытием серии убийств, он объединяет усилия с профайлером Хан Сон Ми, чтобы остановить убийцу и предотвратить новые смерти. По мере того, как они выслеживают преступника, начинает раскрываться правда об их собственном прошлом.
Почему стоит посмотреть сериал «Меморист»:
1. Микс жанров — детектива и фэнтези.
«Ее личная жизнь».
Год выхода: 2019
Мало кто знает, что куратор модной художественной галереи Сон Док Ми — фанатичная поклонница k-pop артиста Си Ана. Из-за этого увлечения у девушки не складывается личная жизнь: она уже рассталась с несколькими парнями. В свободное время она ведет фанатский сайт своего кумира. Но однажды поползли слухи, что Сон и Си Ан встречаются, девушка подвергается атаке хейтеров — ярых поклонниц певца. Чтобы обезопасить ее, новый директор художественной галереи, бывший художник Райан Голд предлагает Сон притвориться, что они — пара.
Почему стоит посмотреть сериал «Ее личная жизнь»:
1. Прекрасный актерский дуэт Пак Мин Ен и Ким Джэ Ука. Даже через экран вы почувствуете магию зарождения чувств.
«Подсудимый».
Год выхода: 2017
Неподкупный и строгий прокурор из Сеула, гроза всех преступников и их адвокатов Пан Чон У однажды просыпается в тюремной камере для смертников. Из-за внезапной потери памяти он не знает, что с ним произошло и почему его обвиняют в жестоком убийстве жены и дочери. Во что бы то ни стало ему нужно разобраться в случившемся, найти настоящих преступников и снять с себя страшные обвинения.
Дело прокурора попадает к общественному защитнику Со Ын Хе, которая раньше не раз сталкивалась с ним на судебных заседаниях. Но Ын Хе известна своим чувством справедливости и дотошностью, что помогает ей преодолеть предвзятость к экс-прокурору. Только она может помочь Чон У доказать его невиновность.
Три причины посмотреть сериал «Подсудимый»:
1. Захватывающая криминальная драма с неожиданными сюжетными ходами.
«Муж на 100 дней».
Год выхода: 2018
Действие происходит во времена корейского государства Чосон. Из-за сильной засухи в стране наследный принц Ли Юль издает брачный указ, согласно которому все молодые люди в стране должны жениться до конца месяца. Таким образом он рассчитывает восстановить энергию Инь-Ян и задобрить высшие силы. Перспектива быстрого брака ждет и Хон Сим, приемную дочь крестьянина, простую деревенскую девушку.
Тем временем злейшие враги принца организуют покушение на него. Наследник престола теряет память и попадает в деревню, где живет Хон Сим. Девушка выдает его за своего избранника. Так принц становится простолюдином по имени Вон Дык. Все считают его дурачком, ведь он совершенно не знает, как подступиться к крестьянским делам.
Три причины посмотреть сериал «Муж на 100 дней»:
1. Романтическая история, где дворцовые интриги и борьба за власть переплетаются с любовным сюжетом.
«Любовь приходит с неба» («Любовное приземление»).
Год выхода: 2019 — 2020
Во время испытания параплана наследница большого состояния Юн Се Ри попадает в эпицентр циклона и приземляется на территории Северной Кореи. Там она сталкивается с красивым военным — капитаном Ри Джун Хеком, который решает защитить девушку и помочь ей вернуться в Сеул. Чтобы не вызвать подозрений у своих односельчан, Ри Джун Хек выдает Юн Се Ри за свою девушку. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но капитан помолвлен с другой.
Три причины посмотреть сериал «Любовь приходит с неба»:
1. К концу показа сериал установил рекордный рейтинг на канале tvN — его посмотрело 21,7% аудитории.
«Цветок зла».
Год выхода: 2020
Пэк Хи Сон скрывает свое прошлое от жены-детектива Ча Джи Вон. Внешне они кажутся образцовой семейной парой. У них растет дочь, в которой родители души не чают. Но однажды Джи Вон с коллегами начинает расследование убийства, схожего по почерку с серией преступлений, произошедших 18 лет назад. Они ищут сообщника главного подозреваемого. И выясняется, что у идеального супруга Ча Джи Вон в прошлом осталось много жутких тайн.
Три причины посмотреть сериал «Цветок зла»:
1. Психологический триллер, который будет держать вас в напряжении до самого финала.
«Словно бабочка».
Год выхода: 2021
Бывший почтальон 70-летний Шим Док Чуль в свое время отказался от мечты стать балетным танцором. Но на старости лет решил наверстать упущенное. Он записывается в балетную студию, где его учителем становится талантливый молодой парень Ли Чхе Рок, который тоже поздно пришел в балет. Для этого он оставил футбол, чтобы посвятить себя любимому делу. Несмотря на разницу в возрасте и взглядах, точкой соприкосновения двух героев становится балет. Они поддерживают друг друга на пути к заветной цели — попасть на сцену.
Три причины посмотреть сериал «Словно бабочка»:
1. Трогательная история о своем предназначении и о том, каким разным может быть путь к мечте.