Стоящая на учете у психиатра женщина напала с ножом на пассажирку, покупавшую жетоны на новой станции метро «Слуцкий гостинец»

Мы писали, что храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества» (здесь подробнее). А еще специалист назвала болезни, при которых нельзя принимать ванну, чтобы не утонуть (подробности здесь).