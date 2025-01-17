Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоящая на учете у психиатра женщина напала с ножом на пассажирку, покупавшую жетоны на новой станции метро «Слуцкий гостинец»

Женщина с учетом у психиатра напала с ножом на покупательницу жетонов в метро.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Октябрьского района Минска санкционировал заключение под стражу в отношении 23-летней минчанки, которой инкриминировано покушение на убийство женщины пассажирки метро, сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

Это чрезвычайное происшествие случилось еще 9 января в вестибюле новой станции метро «Слуцкий гостинец».

Молодая женщина, состоящая на учете в Минском городском клиническом центре психиатрии и психотерапии, утром 9 января зашла с ножом в вестибюль станции метро и напала на другую женщину, которая в этот момент покупала жетоны на метро.

Нападавшую задержали на месте, а потерпевшую медики госпитализировали.

Мы писали, что храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества» (здесь подробнее). А еще специалист назвала болезни, при которых нельзя принимать ванну, чтобы не утонуть (подробности здесь).