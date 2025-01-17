Стоящая на учете у психиатра женщина напала с ножом на пассажирку, покупавшую жетоны на новой станции метро «Слуцкий гостинец»

Прокурор Октябрьского района Минска санкционировал заключение под стражу в отношении 23-летней минчанки, которой инкриминировано покушение на убийство женщины пассажирки метро, сообщает служба информации прокуратуры города Минска.
Это чрезвычайное происшествие случилось еще 9 января в вестибюле новой станции метро «Слуцкий гостинец».
Молодая женщина, состоящая на учете в Минском городском клиническом центре психиатрии и психотерапии, утром 9 января зашла с ножом в вестибюль станции метро и напала на другую женщину, которая в этот момент покупала жетоны на метро.
Нападавшую задержали на месте, а потерпевшую медики госпитализировали.
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