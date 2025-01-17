В Сочи запретили купаться в море на Крещение

Такое решение было принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города, сообщили в администрации курорта.
На фоне штормового предупреждения доступ к пляжам будет полностью ограничен. Территории огородят, а за их безопасностью будут следить сотрудники полиции и представители местных администраций. Жителей просят воздержаться от купания в море и не подвергать свою жизнь риску.
Что касается рек, то мероприятия там пройдут только в согласованных местах и в зависимости от погодных условий. График уже утвержден, но возможны корректировки по фактической ситуации.
Ранее «Новая Кубань» писала, что власти Сочи сообщали, что при ухудшении погодных условий все пляжи будут закрыты для купания, несмотря на изначально определенные места для обряда.