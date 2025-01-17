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Стало известно, куда будет прибывать электричка до Пулково

РЖД начали разрабатывать проект планировки для электрички до Пулково. Фонтанка показывает, куда она приедет.

Источник: Фонтанка.ру

О том, что ППТ для линии уже в работе, рассказала 17 января глава КГА Юлия Киселева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной строительной отрасли города. «Такие объекты сейчас находятся в разработке, как железнодорожная линия Лигово — Пулково — Шоссейная со станцией Пулково, транспортно-пересадочный узел Южный в Обухово, железнодорожное депо в районе станции Парнас», — перечислила она.

По данным «Фонтанки», станцию электрички в аэропорту можно рассмотреть на презентации, которой свой доклад на той же пресс-конференции сопровождал председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков. Это светло-голубой вытянутый павильон на подъезде к терминалу, к которому подходят железнодорожные пути.

Собеседник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку, подтвердил, что на рендере именно железнодорожный павильон. При этом сам рендер посвящен не электричке, а очередному этапу развития аэропорта в рамках концессии с «Воздушными воротами Северной столицы».

«Фонтанка» рассказывала, что заход в Пулково прорабатывается в составе обоих диаметров так называемой городской электрички, которую РЖД намерены запустить в Петербурге: и Ораниенбаум — Белоостров, и Гатчина — Токсово. В частности, строительство «петли» Лигово — Пулково — Шоссейная оценивали в 64 млрд рублей.

По госпрограмме предполагалось, что диаметры запустятся в 2027 году, а заход в Пулково — в 2030-м, но сейчас эти сроки выглядят иллюзорными. К тому же РЖД намерены в целом оценить эффективность сообщения с аэропортом с учетом планов по строительству линии метро в Пулково.

Кроме того, ранее предполагалось, что до полноценного ввода в рамках железнодорожного диаметра Пулково подключат к маршруту электрички от Балтийского вокзала. Однако известно, что развитие городской электрички напрямую связано с выносом из города грузового сообщения, для чего требуется строительство Северо-Восточного обхода.