Стало известно, куда будет прибывать электричка до Пулково

По госпрограмме предполагалось, что диаметры запустятся в 2027 году, а заход в Пулково — в 2030-м, но сейчас эти сроки выглядят иллюзорными. К тому же РЖД намерены в целом оценить эффективность сообщения с аэропортом с учетом планов по строительству линии метро в Пулково.