Обновили под стройку: почему в ГМИИ им. Пушкина опять сменился директор

«Сохранить и преумножить значение одного из главных музеев мира» — так описала свою миссию в беседе с «Известиями» новый директор ГМИИ им. Пушкина Ольга Галактионова. Сегодня ее представили коллективу Пушкинского, а министр культуры Ольга Любимова пожелала ей успехов на этом посту. Отставку предыдущего руководителя — Елизаветы Лихачевой — связывают, прежде всего, с ее публичной самопрезентацией. О том, что значит громкая перестановка для ГМИИ и для РОСИЗО, прежде возглавляемого Ольгой Галактионовой — в материале «Известий».
Меньше двух лет.
Отставка Елизаветы Лихачевой была одновременно и неожиданной, и ожидаемой. Неожиданной потому, что с момента ее назначения прошел всего год и 10 месяцев, и понятно, что в музее с горизонтом планирования в несколько лет очень сложно достичь конкретного результата за такой срок, а следовательно и оценивать работу директора. Для сравнения: Ирина Антонова директорствовала 52 года, Марина Лошак — 10 лет. Сама Лихачева говорила «Известиям» сразу после назначения, что в числе первых вопросов, которыми она займется, будет строительство музейного городка — дело, начатое еще при Антоновой и в какой-то момент совсем забуксовавшее. Собственно, именно с этой миссией тогда связывали выбор в пользу Елизаветы Станиславны, прежде возглавлявшей Музей архитектуры. Мол, кому как не специалисту по архитектуре курировать такой процесс.
И действительно, та напористость и активность, с которой Лихачева сразу взялась за дело, обнадеживали. Но удалось ли ей оправдать эти надежды хотя бы частично — непонятно. На пресс-конференции по итогам 2024 года она признала, что сроки сдачи комплекса от ГМИИ не особо зависят. Строители говорят о 2030-м, однако уверенности, что действительно успеют за пять лет, нет.
Конечно, никто и не ждал, что менее чем за два года Лихачевой удастся решить проблемы, копившиеся десятилетие. И тем удивительнее кажется, что ей не дали время продемонстрировать хоть какой-то промежуточный итог своей работы в этом направлении.
Имидж как вызов.
С другой стороны, вероятно, если бы не ответственная стройка и связанные с ней ожидания, отставка могла случиться еще раньше. В этом плане она была как раз предсказуемой. Слишком разительно отличалась Лихачева от того стандарта музейного директора, который в последние годы задало Министерство культуры. Достаточно сравнить ее с практически непубличной Еленой Проничевой, возглавляющей Третьяковку, или с Аллой Маниловой в Русском музее, пришедшей туда как раз из Минкультуры и очень хорошо понимающей «правила игры».
Лихачева же могла надеть провокационную футболку, резко высказаться по громкому поводу, вовсе не связанному с ее музеем, прийти на светскую тусовку, появление на которой вовсе не входило в круг ее обязанностей (заметим, что остальные музейные директора сократили подобные выходы практически до нуля)… Сам ее имидж — неформальный, совершенно неакадемический — казался вызовом.
При этом, никто не оспаривал достоинств Лихачевой как ученого, куратора, организатора. В музее ее уважали, в других арт-институциях — тоже.
«Она компетентный и, что немаловажно, отзывчивый человек, связанный не с только с архитектурой, но и с дизайном, и с изобразительным искусством» — говорил «Известиям» ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский.
Когда она только была назначена, в ГМИИ это решение восприняли с энтузиазмом: о том, что Марине Лошак придется оставить пост, слухи ходили давно, и многие опасались, что на ее место подберут менее творческого человека не из музейной среды. Однако, в министерстве остановились на Лихачевой, и коллектив вздохнул с облегчением. Плюс ко всему, многим импонировала ее стратегия, которую острословы охарактеризовали фразой Александра I: «Всё при мне будет как при бабушке». Действительно, Лихачева стала возвращать постоянную экспозицию, переделанную Лошак, к тому облику, который был во времена директорства Ирины Антоновой; а отчетливый фокус на современное искусство сменился акцентом на классику — крупнейшими выставками, открытыми при Лихачевой, стали «Три времени Рима» (над ней в качестве куратора работала сама директор), экспозиции-исследования итальянского и голландского натюрморта эпохи барокко.
Видимо, перечисленное вкупе с шагами Лихачевой по строительным делам не перевесило в глазах министерского руководства издержек от её публичной самопрезентации.
— Этот вопрос висел уже полгода. Она резкая. Неосторожна в высказываниях, неадекватно оценивала ситуации, — поделился с «Известиями» источник из музейной среды.
Соединить искусства.
В этом плане Ольга Галактионова — полная противоположность Лихачевой. Корректная, осторожная, рациональная. Что, однако, вовсе не надо понимать так, будто на смену творческой личности пришел просто скучный менеджер-функционер. Достаточно посмотреть на список выставок, подготовленных РОСИЗО за те три с половиной года, которые Галактионова возглавляла институцию: «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», наконец, грандиозный «ДК СССР», вполне заслуженно ставший лауреатом первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Мог ли сделать такие яркие проекты человек, равнодушный к искусству? Едва ли. Причем, все перечисленные проекты проходили на сторонних площадках — в Манеже и Зарядье, что, разумеется, увеличивает сложность их организации для директора.
Но и собственное помещение РОСИЗО в Петроверигском переулке — небольшой старинный особняк — не пустовало. Там одна за другой открывались пусть и более камерные, но по-своему яркие экспозиции, многие из которых были междисциплинарны по своей природе: таковы, например, «Форма-арт. Свет», «Практика ощущения. Звук», «От музыки к свету. Посвящение Скрябину». Плюс запущенный Галактионовой конкурс видеоарта «Миры Тарковского», кинопоказы в летнем кинотеатре… Здесь, вероятно, сказалось ее образование: Ольга Николаевна окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова, затем — режиссерский факультет ГИТИС (мастерская Марка Захарова). До прихода в РОСИЗО ее деятельность была связана, прежде всего, с кино. Как автор и продюсер она создала около 50 документальных фильмов, работала на телевидении, возглавляла кинокомпанию «Галактика».
Все эти компетенции, безусловно, понадобятся ей и в ГМИИ, где помимо шедевров мировой живописи и скульптуры есть также собственная коллекция видеоарта, сеть междисциплинарных центров современного искусства в регионах (наследие, кстати, РОСИЗО), фестиваль саунд-арта на Камчатке и много чего еще.
Задача прежняя.
Говоря о будущей работе в ГМИИ, сама Ольга Галактионова пока воздерживается от конкретики.
— О планах говорить немного рано. Будем работать. Моя главная задача — сохранить и преумножить значение одного из главных музеев мира, — подчеркнула руководитель Пушкинского музея в беседе с «Известиями», комментируя свое назначение. При этом, она планирует расширять сотрудничество ГМИИ и РОСИЗО, где сейчас обязанности директора исполняет её заместитель Георгий Москвичёв. За свое наследие в РОСИЗО Ольга Галактионова спокойна.
— РОСИЗО сейчас достаточно крепко стоит на ногах и со своих «рельсов» уже не свернёт. Да и очень хорошая команда, которая отлично справится со всеми запланированными проектами и задачами, — уверена директор ГМИИ.
Что же касается курса Пушкинского музея, и сотрудники, и сторонние эксперты, опрошенные «Известиями», пока затрудняются прогнозировать, изменится ли он и каким образом.
Так или иначе, главным вызовом и самой сложной задачей для любого директора ГМИИ сейчас всё равно будет строительство музейного городка, сообщила «Известиям» Марина Лошак, в свое время принявшая эту эстафету у Ирины Антоновой и передавшая Елизавете Лихачевой.
Теперь дело за Ольгой Галактионовой.