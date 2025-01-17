Обновили под стройку: почему в ГМИИ им. Пушкина опять сменился директор

Отставка Елизаветы Лихачевой была одновременно и неожиданной, и ожидаемой. Неожиданной потому, что с момента ее назначения прошел всего год и 10 месяцев, и понятно, что в музее с горизонтом планирования в несколько лет очень сложно достичь конкретного результата за такой срок, а следовательно и оценивать работу директора. Для сравнения: Ирина Антонова директорствовала 52 года, Марина Лошак — 10 лет. Сама Лихачева говорила «Известиям» сразу после назначения, что в числе первых вопросов, которыми она займется, будет строительство музейного городка — дело, начатое еще при Антоновой и в какой-то момент совсем забуксовавшее. Собственно, именно с этой миссией тогда связывали выбор в пользу Елизаветы Станиславны, прежде возглавлявшей Музей архитектуры. Мол, кому как не специалисту по архитектуре курировать такой процесс.