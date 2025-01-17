«Рост доходов людей, справедливые цены, высокие стандарты в образовании и медицине, дебюрократизация». Лукашенко подписал закон о пятилетке качества в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым 2025−2029 годы объявлены в стране пятилеткой качества, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Эта инициатива призвана охватить все сферы жизни государства и общества. В приоритете — повышение качества жизни людей, рост благосостояния, улучшение качества товаров и услуг белорусских предприятий, совершенствование отношений в обществе.
Среди задач — создание новых современных производств, цифровизация, обеспечение технологического суверенитета, дальнейший рост доходов белорусов, применение справедливой системы ценообразования, повышение рождаемости, продвижение ЗОЖ.
Предполагается обеспечить доступность и высокие стандарты в образовании, медицине, социальной помощи, развитие жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций.
Улучшению качества жизни людей будет способствовать также дальнейшая дебюрократизация, снижение административной нагрузки на людей и бизнес.
В приоритете предстоящей пятилетки также поддержание общенационального диалога, укрепление института семьи, традиционных нравственных ценностей, патриотизма, повышение политической и правовой культуры.
Президент поручил правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать мероприятия по достижению задач пятилетки качества.
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