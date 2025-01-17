Оборвали во время земляных работ: в Уфе Затонское шоссе осталось без света из-за поврежденного кабеля

Сегодня, 17 января, во время земляных работ сотрудники организации «Затон Восточный» повредили высоковольтный кабель. Из-за этого, как сообщает пресс-служба предприятия «Уфагорсвет», без освещения остались участок проспекта Дружбы Народов, развязка с Затонским шоссе, участок Затонского шоссе, а также перестали работать четыре светофора на перекрестках: