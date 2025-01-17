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Оборвали во время земляных работ: в Уфе Затонское шоссе осталось без света из-за поврежденного кабеля

В Уфе из-за обрыва кабеля Затонское шоссе осталось без освещения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 января, во время земляных работ сотрудники организации «Затон Восточный» повредили высоковольтный кабель. Из-за этого, как сообщает пресс-служба предприятия «Уфагорсвет», без освещения остались участок проспекта Дружбы Народов, развязка с Затонским шоссе, участок Затонского шоссе, а также перестали работать четыре светофора на перекрестках:

— Уфа — Затон Башгазсервис (Лукойл);

— Алексеевское шоссе — Развязка № 1;

— Алексеевское шоссе — Базисный проезд;

— проспект Дружбы Народов — поворот на микрорайон Сафроновский.

Cпециалисты «Уфагорсвет» оказывают помощь в устранении обрыва кабеля и заверили, что постараются запустить светофоры в ближайшее время.

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