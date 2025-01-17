МЧС предупреждает о гололеде в Башкирии

По прогнозу Башгидромета в субботу местами небольшой снег, днем гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −12, −17°, при прояснениях −18, −23°, днем −7, −12°.
19 января небольшой снег, днем по северу до умеренного, местами гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −6, −11°, при прояснениях до −16°, днем −1, −6°.
20 января временами снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −4, −9°, днем −1, −6°.