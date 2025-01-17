Сеченовский Университет открыл представительство в Китае

Сеченовский Университет является соучредителем Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), которая была создана совместно с Харбинским медицинским университетом в 2014 году. За время существования ассоциации состав ее участников вырос в пять раз, объединив более ста ведущих университетов Китая и России. Сеченовский Университет активно поддерживает развитие совместных научно-исследовательских проектов. В частности, в ближайшее время планируется создание совместных с китайской стороной подразделений по онкологии, генетике и медицинскому инжинирингу.