Сеченовский Университет открыл представительство в Китае

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Сеченовский Университет (Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова) открыл представительство в Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). Как рассказали ТАСС в российской делегации, он будет служить центром продвижения российского медицинского образования, расширения возможностей для академического обмена и развития научных партнерств между двумя странами.
«Сегодня мы выходим на новый этап взаимодействия: открытие представительства Сеченовского Университета в Китае — это стратегический шаг, направленный на укрепление позиций университета как лидера российско-китайского сотрудничества в области медицины и здравоохранения», — заявил на церемонии открытия офиса ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко. Основными задачами представительства, продолжил он, станут увеличение числа студентов университета из Китая, развитие научного и образовательного партнерства, а также поиск технологических решений для внедрения передовых медицинских технологий.
В открытии представительства приняли участие проректор по международной деятельности Сеченовского Университета Михаил Бровко, руководство платформы для иностранных студентов, желающих получать высшее образование в России Unibase, генеральный директор корпорации XiPei Мао Ифэй, а также академик Китайской академии наук, заместитель председателя китайской Ассоциации по науке и технике (CAST) Фэн Чангэн. Он отметил, что проект предоставит России и Китаю новые возможности для плодотворного обмена идеями и создания совместных проектов.
Открытие представительства Сеченовского Университета стало возможным благодаря совместным усилиям университета, международной компании Unibase и китайской корпорации XiPei.
Успешное сотрудничество.
Сеченовский Университет является соучредителем Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), которая была создана совместно с Харбинским медицинским университетом в 2014 году. За время существования ассоциации состав ее участников вырос в пять раз, объединив более ста ведущих университетов Китая и России. Сеченовский Университет активно поддерживает развитие совместных научно-исследовательских проектов. В частности, в ближайшее время планируется создание совместных с китайской стороной подразделений по онкологии, генетике и медицинскому инжинирингу.
Одним из важнейших аспектов сотрудничества является взаимодействие в образовательном поле. В 2024 году Сеченовский Университет открыл центр довузовской подготовки для китайских абитуриентов в КНР, в настоящее время в Первом МГМУ обучается 600 китайских студентов по различным образовательным программам. В этом году будет запущена совместная программа аспирантуры по биомеханике и биоинженерии с Медицинским университетом Гуанчжоу.