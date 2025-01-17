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Пропавшую сутки назад 13-летнюю школьницу нашли в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники полиции нашли 13-летнюю девочку и вернули ее матери.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нашли 13-летнюю девочку, которую искали со вчерашнего дня. С ней все в порядке, рассказали в полиции вечером 17 января.

Оказалось, что первой тревогу по поводу пропажи школьницы забила ее мама. Когда сотрудники полиции начали выяснять ситуацию, выяснилось, что девочка утром ушла в школу, но на уроках ее не было. В итоге через геолокацию передвижение ребенка отследили до Белокалитвинского района.

— Благодаря слаженной работе пропавшую несовершеннолетнюю нашли и передали в отдел по месту жительства. Сейчас она с матерью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметили в полиции.

С семьей подростка уже провели профилактическую беседу. Девочке отдельно напомнили о необходимости сообщать родителям о своих планах.