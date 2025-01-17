Пропавшую сутки назад 13-летнюю школьницу нашли в Ростовской области

Оказалось, что первой тревогу по поводу пропажи школьницы забила ее мама. Когда сотрудники полиции начали выяснять ситуацию, выяснилось, что девочка утром ушла в школу, но на уроках ее не было. В итоге через геолокацию передвижение ребенка отследили до Белокалитвинского района.