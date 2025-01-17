Главные новости недели с 13 по 17 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 13 по 17 января 2025 года.
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
ВС РФ освободили около 63% занятой ВСУ курской территории
Минобороны РФ заявило, что в Курской области освобождено 63,2% ранее занятой ВСУ территории. Российские войска наступают на всех направлениях, противник несет потери и отступает.
Лавров заявил о желании США вывести из строя «Турецкий поток»
Байден выступил с прощальным обращением к американцам
Джо Байден в прощальном обращении заявил об угрозе демократии из-за олигархии и предложил изменить конституцию для ответственности президентов. Он отметил успехи в укреплении НАТО, помощи Украине и сделке по Газе.
Умер режиссер Дэвид Линч
Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Создатель «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» был лауреатом «Оскара». В 2024 году он сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких.
Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов
Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от налогов и легализации доходов. Она подтвердила роль мужа, бухгалтера и других лиц в махинациях, заявив, что не участвовала в открытии компаний и не знала о принуждениях к их созданию.
Севастополь попросили включить в зону ЧС федерального характера
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону ЧС федерального уровня для дополнительного финансирования утилизации мазута после крушения танкеров.