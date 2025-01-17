Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 13 по 17 января 2025 года

Итоги недели с 13 по 17 января 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 13 по 17 января 2025 года.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Источник: AP 2024

Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня после 15 месяцев войны. Первый этап сделки — обмен 33 израильских пленников на 2000 палестинских заключенных.

ВС РФ освободили около 63% занятой ВСУ курской территории

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило, что в Курской области освобождено 63,2% ранее занятой ВСУ территории. Российские войска наступают на всех направлениях, противник несет потери и отступает.

Лавров заявил о желании США вывести из строя «Турецкий поток»

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

США науськивают Киев на то, чтобы вывести «Турецкий поток» из строя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 11 января Украина атаковала дронами КС «Русская», но все БПЛА были сбиты. Повреждения минимальны, станция работает в штатном режиме.

Байден выступил с прощальным обращением к американцам

Источник: AP 2024

Джо Байден в прощальном обращении заявил об угрозе демократии из-за олигархии и предложил изменить конституцию для ответственности президентов. Он отметил успехи в укреплении НАТО, помощи Украине и сделке по Газе.

Умер режиссер Дэвид Линч

Источник: AP 2024

Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Создатель «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» был лауреатом «Оскара». В 2024 году он сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких.

Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Источник: РИА "Новости"

Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от налогов и легализации доходов. Она подтвердила роль мужа, бухгалтера и других лиц в махинациях, заявив, что не участвовала в открытии компаний и не знала о принуждениях к их созданию.

Севастополь попросили включить в зону ЧС федерального характера

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону ЧС федерального уровня для дополнительного финансирования утилизации мазута после крушения танкеров.