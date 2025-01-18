Красноярке Мирре Андреевой предстоит играть с первой ракеткой мира

По данным Metaratings.ru, олимпийская чемпионка Елена Веснина высказала свое мнение о предстоящем поединке, отметив, что Соболенко станет для Андреевой серьезным испытанием. Она подчеркнула, что Мирре важно сосредоточиться на своей игре и не отвлекаться на соперников. Веснина также добавила, что Андреева обладает большим потенциалом и способностями, которые могут помочь ей в дальнейшем прогрессе на профессиональной арене.