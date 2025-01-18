Красноярке Мирре Андреевой предстоит играть с первой ракеткой мира

Красноярская теннисистка Мирра Андреева успешно вышла в 4-й круг Australian Open-2025, одержав победу над польской спортсменкой Магдаленой Френх с результатом 6:2, 1:6, 6:2.
Время матча составило 1 час 59 минут. Как сообщает «РБ Спорт», Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, отметилась четырьмя эйсами и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. В следующем раунде ей предстоит сразиться с белорусской Ариной Соболенко, первой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира, которая в этом сезоне демонстрирует впечатляющую форму.
По данным Metaratings.ru, олимпийская чемпионка Елена Веснина высказала свое мнение о предстоящем поединке, отметив, что Соболенко станет для Андреевой серьезным испытанием. Она подчеркнула, что Мирре важно сосредоточиться на своей игре и не отвлекаться на соперников. Веснина также добавила, что Андреева обладает большим потенциалом и способностями, которые могут помочь ей в дальнейшем прогрессе на профессиональной арене.
Андреева уже имеет в своем активе две победы на турнирах WTA, включая титул в одиночном разряде, а также является вице-чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.