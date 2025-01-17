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Для ЧЭМК разработают решение по комплексной переработке дисперсной марганцевой руды

Исследователи ЧелГУ также займутся анализом данных систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, установленных на трубах ЧЭМК.

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) разработают для Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) эффективное технологическое решение по комплексной переработке дисперсной марганцевой руды, образуемой в условиях ферросплавного производства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комбината.

«ЧЭМК и ЧелГУ заключили договор о сотрудничестве. Создана рабочая группа, которая будет решать вопросы, связанные с подготовкой кадров и реализацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок», — сказано в сообщении.

Уточняется, что представители академической науки разработают для металлургов эффективное технологическое решение по комплексной переработке дисперсной марганцевой руды, образуемой в условиях ферросплавного производства.

Кроме этого, по информации пресс-службы, вуз займется анализом данных систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, установленных на трубах ЧЭМК. Результатом станет определение оптимального режима работы плавильных печей с целью повышения экологической эффективности и достижения уровня нормируемых показателей справочника наилучших доступных технологий.

Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

В состав ЧЭМК входят владивостокский филиал «Владпром», осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП «Горнодобывающее управление» (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок «Марганец Коми» (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).