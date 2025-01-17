Для ЧЭМК разработают решение по комплексной переработке дисперсной марганцевой руды

Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.