Сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой назвал возможные сроки для выкупа в собственность арендного жилья в Беларуси, сообщает БелТА.
«Среди специалистов, экспертов — и отраслевых, и республиканских — ведутся дискуссии насчет того, через какое время обязательной отработки в учреждении здравоохранения, школе либо, если это военный человек, по месту службы (15, 20, 25 лет) можно будет выкупить жилье», — отметил глава Администрации президента.
По его словам, в ближайшее время сроки и предложения будут представлены президенту Беларуси в рамках специальной программы по стимулированию строительства и использования арендного жилья.
«Возможно, для разных категорий это будут разные сроки. Разные есть точки зрения», — отметил Дмитрий Крутой.
Глава Администрации президента отметил, что Александр Лукашенко высказал свою позицию насчет арендного жилья и она такова, что доля таких квартир должна расти кратно.
Кстати, в январе 2022 года президент поддержал в качестве эксперимента идею выкупа медработниками арендных квартир и домов в Боровлянах после 10−15 лет работы в том или ином учреждении здравоохранения (подробнее здесь).
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