Сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси

«Среди специалистов, экспертов — и отраслевых, и республиканских — ведутся дискуссии насчет того, через какое время обязательной отработки в учреждении здравоохранения, школе либо, если это военный человек, по месту службы (15, 20, 25 лет) можно будет выкупить жилье», — отметил глава Администрации президента.