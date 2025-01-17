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Близнецов-малюток спасли нижегородские врачи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января, ФедералПресс. Нижегородские медики спасли двоих недоношенных близнецов, у которых в утробе матери перепутались пуповины, что создавало серьезные риски для их жизни. Беременность у нижегородки протекала сложно, пришлось проводить экстренное кесарево сечение, оба малыша появились на свет с низким весом и в слабом состоянии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Незадолго до 30 недель беременности у пациентки отошли воды, и перед врачами встал выбор: позволить малышам родиться преждевременно, что могло привести к гибели обоих братьев, или продолжить беременность, рискуя потерять плоды внутриутробно», — рассказала главный врач горбольницы № 40 Ольга Мануйленко.

Малыши родились весом 630 и 1 200 граммов. Один из близнецов был переведен в специализированную кардиохирургическую клинику с диагнозом критический стеноз клапана легочной артерии. Ввиду его миниатюрного веса и тяжелого состояния стандартное хирургическое вмешательство было невозможно. Врачи решили использовать уникальный мини-инвазивный подход, проведя операцию на работающем сердце. В России подобные процедуры проводят очень редко, и вмешательство оказалось успешным.

После операции мальчика перевели в детскую больницу для дальнейшего восстановления и реабилитации. Мать также получала психологическую поддержку. Сейчас оба близнеца находятся дома.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в 2025 году для мам в Нижегородской области заработают новые меры поддержки.

медицина