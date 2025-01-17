Близнецов-малюток спасли нижегородские врачи

«Незадолго до 30 недель беременности у пациентки отошли воды, и перед врачами встал выбор: позволить малышам родиться преждевременно, что могло привести к гибели обоих братьев, или продолжить беременность, рискуя потерять плоды внутриутробно», — рассказала главный врач горбольницы № 40 Ольга Мануйленко.
Малыши родились весом 630 и 1 200 граммов. Один из близнецов был переведен в специализированную кардиохирургическую клинику с диагнозом критический стеноз клапана легочной артерии. Ввиду его миниатюрного веса и тяжелого состояния стандартное хирургическое вмешательство было невозможно. Врачи решили использовать уникальный мини-инвазивный подход, проведя операцию на работающем сердце. В России подобные процедуры проводят очень редко, и вмешательство оказалось успешным.
После операции мальчика перевели в детскую больницу для дальнейшего восстановления и реабилитации. Мать также получала психологическую поддержку. Сейчас оба близнеца находятся дома.
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