Близнецов-малюток спасли нижегородские врачи

Малыши родились весом 630 и 1 200 граммов. Один из близнецов был переведен в специализированную кардиохирургическую клинику с диагнозом критический стеноз клапана легочной артерии. Ввиду его миниатюрного веса и тяжелого состояния стандартное хирургическое вмешательство было невозможно. Врачи решили использовать уникальный мини-инвазивный подход, проведя операцию на работающем сердце. В России подобные процедуры проводят очень редко, и вмешательство оказалось успешным.