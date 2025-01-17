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Пять новых школ в Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали для пяти школ, построенных в Петербурге по механизму государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Смольного 17 января.

Источник: РИА "Новости"

Образовательные учреждения расположены в Выборгском, Невском, Василеостровском, Пушкинском и Красносельском районах. В 2025 году они примут до пяти тысяч учеников.

На строительство указанных школ потратили 13,3 млрд рублей, десять из них выделил «Газпромбанк». Благодаря сотрудничеству с кредитной организацией Смольный в 2024 году ликвидировал отставание в социальной инфраструктуре. Новые образовательные учреждения оборудованы спортивными залами, бассейнами и хореографическими классами. Все объекты после ввода в эксплуатацию передадут в собственность города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге запустят пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для контроля качества питания в школах. С помощью «умных» камер будут фиксировать нарушения личной гигиены персонала и запрещенные предметы на рабочих местах.

образование