Пять новых школ в Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию

На строительство указанных школ потратили 13,3 млрд рублей, десять из них выделил «Газпромбанк». Благодаря сотрудничеству с кредитной организацией Смольный в 2024 году ликвидировал отставание в социальной инфраструктуре. Новые образовательные учреждения оборудованы спортивными залами, бассейнами и хореографическими классами. Все объекты после ввода в эксплуатацию передадут в собственность города.