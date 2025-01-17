Пять новых школ в Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию

Образовательные учреждения расположены в Выборгском, Невском, Василеостровском, Пушкинском и Красносельском районах. В 2025 году они примут до пяти тысяч учеников.
На строительство указанных школ потратили 13,3 млрд рублей, десять из них выделил «Газпромбанк». Благодаря сотрудничеству с кредитной организацией Смольный в 2024 году ликвидировал отставание в социальной инфраструктуре. Новые образовательные учреждения оборудованы спортивными залами, бассейнами и хореографическими классами. Все объекты после ввода в эксплуатацию передадут в собственность города.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге запустят пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для контроля качества питания в школах. С помощью «умных» камер будут фиксировать нарушения личной гигиены персонала и запрещенные предметы на рабочих местах.