130 млн рублей потратит мэрия Уфы на сооружение безопасных тротуаров к школам и детским адам

С 2023 года власти Уфы выделяют дополнительное целевое финансирование на ремонт и строительство тротуаров. За минувшие два года удалось привести в порядок более 80 участков общей протяженностью 40 километров во всех районах столицы Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.