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130 млн рублей потратит мэрия Уфы на сооружение безопасных тротуаров к школам и детским адам

В Уфе потратят 130 млн рублей на тротуары к школам и детсадам.

Источник: Комсомольская правда

С 2023 года власти Уфы выделяют дополнительное целевое финансирование на ремонт и строительство тротуаров. За минувшие два года удалось привести в порядок более 80 участков общей протяженностью 40 километров во всех районах столицы Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В наступившем году мэрия решила изменить подход в плане выборе территорий для ремонта. Власти намерены благоустраивать будем дорожки, которые ведут к образовательным учреждениям.

Проект получил название «Дорога к знаниям». На него из городской казны выделят 130 миллионов рублей. Предполагается создание удобных и безопасных маршрутов до школ и детских садов.

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