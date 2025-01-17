В разных районах Ростова образовались многокилометровые пробки вечером 17 января

Ростов-на-Дону сковали пробки в восемь баллов. Об этом сообщили ростовчане вечером, 17 января.
По данным «Яндекс Карт», пробки сковали практически все районы города. Заторы образовались на Ворошиловском проспекте, Красноармейской улице, улице Текучева и Целиноградской. Пробки также есть на улице Малюгиной и Большой Садовой. С трудом автомобили двигаются и по улице Береговой. Пробки также есть и в районе зоопарка на улице Зоологической.
Затруднено движение и в районе главного автовокзала Ростова. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.