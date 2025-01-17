В разных районах Ростова образовались многокилометровые пробки вечером 17 января

По данным «Яндекс Карт», пробки сковали практически все районы города. Заторы образовались на Ворошиловском проспекте, Красноармейской улице, улице Текучева и Целиноградской. Пробки также есть на улице Малюгиной и Большой Садовой. С трудом автомобили двигаются и по улице Береговой. Пробки также есть и в районе зоопарка на улице Зоологической.