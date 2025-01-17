Выявлены вещества в дыме сигарет, связанные с обструктивной болезнью легких

Как показали последующие опыты на мышах, удаление поврежденных MAIT-клеток из их легких привело к тому, что при постоянном контакте с табачным дымом у них значительно реже развивалась хроническая обструктивная болезнь и прочие характерные сбои в работе органов дыхания, связанные с курением. Это говорит о важной роли взаимодействий этих Т-клеток и молекул из табачного дыма в развитии ХОБЛ и других болезней легких, подытожили ученые.