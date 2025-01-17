Выявлены вещества в дыме сигарет, связанные с обструктивной болезнью легких

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Биологи из Австралии выяснили, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) ускоренно развивается под действием табачного дыма в результате того, что присутствующие в нем молекулы из класса бензойных альдегидов нарушают работу одного из класса клеток врожденной иммунной системы. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном издании Journal of Experimental Medicine.
«До настоящего момента мы не знали, как именно дым сигарет нарушает работу иммунитета и как эти нарушения связаны с развитием хронической обструктивной болезни легких. Мы выяснили, что присутствующие в дыме молекулы могут связываться с белком MR1 на поверхности MAIT-клеток, что снижает их защитные функции», — пояснил руководитель научной группы в Университете Монаша (Австралия) Ваэль Авад, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают Авад и его коллеги, табачный дым содержит в себе около 20 тыс. молекул, чье индивидуальное влияние на работу и поведение клеток легких человека пока относительно слабо изучено. Часть этих молекул является безвредной, тогда как другие, предположительно, способствуют развитию хронической обструктивной болезни легких, рака легких и других заболеваний, связанных с курением.
Проведенные австралийскими биологами опыты на культурах человеческих и мышиных клеток, а также компьютерные расчеты показали, что ключевую роль в развитии ХОБЛ играют те компоненты табачного дыма, которые воздействуют на так называемые MAIT-клетки. Так исследователи называют один из подтипов Т-клеток, которые отвечают за распознавание некоторых бактерий, а также ускоряют регенерацию поврежденных тканей и органов.
Исследователи обнаружили, что некоторые вещества из класса бензойных альдегидов, присутствующие в табачном дыме, способны соединяться с молекулами белка MR1, которые MAIT-клетки используют для распознавания бактерий, и блокировать нормальную работу этих рецепторов. Это ведет к тому, что врожденный иммунитет начинает значительно хуже распознавать микробов, проникающих в легкие, что повышает вероятность развития инфекций.
Как показали последующие опыты на мышах, удаление поврежденных MAIT-клеток из их легких привело к тому, что при постоянном контакте с табачным дымом у них значительно реже развивалась хроническая обструктивная болезнь и прочие характерные сбои в работе органов дыхания, связанные с курением. Это говорит о важной роли взаимодействий этих Т-клеток и молекул из табачного дыма в развитии ХОБЛ и других болезней легких, подытожили ученые.
О болезни.
Курение и загрязнение воздуха часто приводят к развитию так называемой хронической обструктивной болезни легких. Ее развитие сопровождается постепенным сужением дыхательных путей в результате хронических воспалений легочной ткани, что приводит к проблемам с дыханием и снижению концентрации кислорода в крови.
В подавляющем большинстве случаев, у 80−90% больных, ХОБЛ развивается из-за активного или пассивного курения, но при этом она может возникать и по другим причинам, в частности, из-за воспалений, вызываемых различными лекарственными препаратами. По прогнозам ВОЗ, к началу следующего десятилетия ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире.