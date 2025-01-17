Сын лишился и мамы, и папы: в башкирской деревне похоронили 29-летнего вдовца

В ноябре 2014-го ушел в армию, служил в элитных войсках ВДВ в Москве. После «срочки» Роман Куленок заключил контракт с российским Министерством обороны, принимал участие в боевых действиях в Сирии и в Донецкой Народной Республике. С февраля 2022-го участвовал в СВО на территориях ДНР и ЛНР. Был заместителем командира взвода и командиром отделения противодействия беспилотными летательными аппаратами.