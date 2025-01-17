Сын лишился и мамы, и папы: в башкирской деревне похоронили 29-летнего вдовца

Сегодня днем, 17 января, в деревне Кушманаково Бураевского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Романом Куленоком. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Рушан Гараев.
Роман Владимирович родился 8 декабря 1995 года под Воркутой в поселке Заполярный. Окончил 11 классов местной школы. Проявил себя как хороший, активный и целеустремленный ученик, который пользовался уважением одноклассников и учителей, занимался спортом и принимал участие в междугородних соревнованиях по боксу.
В ноябре 2014-го ушел в армию, служил в элитных войсках ВДВ в Москве. После «срочки» Роман Куленок заключил контракт с российским Министерством обороны, принимал участие в боевых действиях в Сирии и в Донецкой Народной Республике. С февраля 2022-го участвовал в СВО на территориях ДНР и ЛНР. Был заместителем командира взвода и командиром отделения противодействия беспилотными летательными аппаратами.
Через девять дней после своего 29-летия, 17 декабря, Романа Владимировича не стало. Супруга военнослужащего умерла, у него остался сын. Мужчина был награжден Орденом Мужества, нагрудным знаком «Отличник Сухопутных войск», медалью Суворова, а также медалями «За боевые отличия», «За отвагу» и «За службу в Воздушно-Десантных войсках».
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