«Цель — отсекать спекулятивное колебание». Премьер Головченко сказал, что Беларусь уйдет в режим ценовых коридоров

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, что страна намерена уйти от прямого ценового регулирования в режим ценовых коридоров. Фрагмент видео с выступлением премьер-министра опубликовал телеграм-канал «Правительство Беларуси».
По словам Романа Головченко, в основе предложений лежат предсказуемые правила поведения на рынке для всех участников.
«Цель — не регулировать цены напрямую, а отсекать спекулятивное колебание. Для этого, возможно, будут введены определенные ценовые коридоры, целью которых будет фокусирование на той или иной проблеме», — отметил глава правительства и подчеркнул, что большую помощь в этом окажет создаваемая информационно-аналитическая система «Анализ цен», которая фиксирует прослеживаемость товаров, их маркировку, электронные счета-фактуры.
Роман Головченко отметил, что в Беларуси ценовое регулирование на большой спектр товаров вводилось как временная мера для купирования спекулятивного ценового поведения в торговле и у производителей. Теперь иная ситуация и она требует иных решений, которые будут выработаны с участием министерств, бизнеса, науки.
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