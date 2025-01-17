«Цель — отсекать спекулятивное колебание». Премьер Головченко сказал, что Беларусь уйдет в режим ценовых коридоров

«Цель — не регулировать цены напрямую, а отсекать спекулятивное колебание. Для этого, возможно, будут введены определенные ценовые коридоры, целью которых будет фокусирование на той или иной проблеме», — отметил глава правительства и подчеркнул, что большую помощь в этом окажет создаваемая информационно-аналитическая система «Анализ цен», которая фиксирует прослеживаемость товаров, их маркировку, электронные счета-фактуры.