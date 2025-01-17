Доказано, что серповидноклеточная анемия ускоряет старение мозга

Эти расчеты показали, что биологический возраст мозга у представителей и той, и другой группы добровольцев был значительно выше, чем их календарный возраст. У участников контрольной это расхождение составляло порядка 7,3 года, тогда как для добровольцев с серповидноклеточной анемией данный показатель превышал 14 лет. При этом и те, и другие участники наблюдений обладали значительно более «пожилым» мозгом, чем жители более благополучных регионов США.