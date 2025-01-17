Доказано, что серповидноклеточная анемия ускоряет старение мозга

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Американские медики открыли свидетельства того, что наличие серповидноклеточной анемиии ведет к существенному ускорению темпов старения мозга, в результате чего центральная нервная система ее носителей в среднем выглядит на шесть лет старше, чем у здоровых пациентов аналогичного возраста. Об этом сообщила пресс-служба медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL).
«Мы нашли одно из объяснений того, почему некоторые хронические болезни и низкий социально-экономический статус могут вызывать когнитивные нарушения. Мы показали, что одна из таких болезней влияет на развитие и старение мозга, что влияет на нашу способность мыслить, запоминать информацию и решать задачи. Открытие этой особенности серповидноклеточной анемии открывает дорогу для создания терапий, защищающих когнитивные функции ее носителей», — пояснила профессор WUSTL Андреа Форд, чьи слова приводит пресс-служба медицинской школы вуза.
Профессор Форд и ее коллеги совершили это открытие при наблюдениях за состоянием здоровья и работой мозга 230 молодых добровольцев из неблагополучных районов Сент-Луиса, половина из которых страдала от серповидноклеточной анемии. Ученые изучили состояние их мозга при помощи томографа, измерили когнитивные способности при помощи теста WASI-2 и проанализировали собранные данные при помощи специальной системы ИИ, вычисляющей биологический возраст мозга.
Эти расчеты показали, что биологический возраст мозга у представителей и той, и другой группы добровольцев был значительно выше, чем их календарный возраст. У участников контрольной это расхождение составляло порядка 7,3 года, тогда как для добровольцев с серповидноклеточной анемией данный показатель превышал 14 лет. При этом и те, и другие участники наблюдений обладали значительно более «пожилым» мозгом, чем жители более благополучных регионов США.
Ускоренное старение мозга, как отмечают профессор Форд и ее коллеги, было особенно характерно для добровольцев с самым тяжелым социоэкономическим положением, а также для носителей самых выраженных форм анемии. Это указывает на то, что и тяжелые условия жизни, и хронические болезни значительным образом ускоряют старение мозга, а также препятствуют его нормальному развитию в детстве.
В ближайшие годы исследователи планируют провести повторные замеры, что поможет им понять, связан ли необычно большой биологический возраст мозга добровольцев с ускоренным старением их нервной системы во взрослые годы жизни или же с порожденными анемией нарушениями в процессе ее формирования во время детства. Это поможет ученым подобрать подходы и терапии, которые будут защищать когнитивные способности носителей данного заболевания от чрезмерно быстрого угасания.
О серповидноклеточной анемии.
По статистике ВОЗ, примерно 420 млн людей по всему миру страдает от серповидноклеточной анемии и других болезней, связанных с появлением мутаций в гене HBB, отвечающем за синтез гемоглобина. Появление этих «опечаток» в ДНК ведет к появлению деформаций в структуре кровяных клеток и к ухудшению их способности переносить кислород. Пока у ученых нет действенных методик борьбы с этими болезнями помимо подавления их симптомов и пересадки костного мозга.