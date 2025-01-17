В Краснодаре построят две подъездные дороги к социальным объектам

В Краснодаре летом 2025 года планируют завершить строительства двух подъездных дорог к учебным заведениям. Глава города Евгений Наумов сообщил, что одна из дорог свяжет жилые комплексы с новой школой на проспекте Константина Образцова.
Работы выполняются в рамках комплексного проекта, который включает реконструкцию улиц Памяти Чернобыльцев и Эльбрусской. Общая длина новой дороги составит более 1,5 км.
«В настоящее время строится временная теплотрасса, после чего начнется переустройство других инженерных сетей. Заключительный этап предполагает асфальтирование, установку освещения и озеленение».
Ширина дороги составит восемь метров, также предусмотрены тротуары и велодорожки. Сложные работы ведутся по переустройству теплотрассы, которые осуществляются в два этапа.
Параллельно также идет строительство дороги на улице Старокубанской, обеспечивающей доступ к школе-интернату «Наследие». Все работы выполняются в срок и находятся под контролем властей. Объекты планируется сдать в эксплуатацию до начала нового учебного года.