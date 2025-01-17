«Салават Юлаев» проиграл 1:4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче КХЛ

Сегодня, 17 января, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Максим Денежкин (забросил шайбу в ворота соперников на 13-ой минуте матча), Анатолий Голышев (46), Владислав Раздьяконов (54) и Александр Шаров (59). За команду хозяев отличились Джошуа Ливо (8).
«СЮ» после 45 игр с 60 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник — 20 января. Команда схлестнется в столице Башкирии с омским «Авангардом».
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