На Урале открыли новый туристический центр

Все работы по созданию модульного центра были завершены в декабре. До открытия сезона планируется обустроить парковку, которая также предусмотрена проектом. Для проекта были закуплены информационно-цифровые терминалы. Они позволят туристам и гостям города получить необходимую информацию о городских локациях.