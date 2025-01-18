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На Урале открыли новый туристический центр

В Каменске-Уральском появился туристический центр стоимостью более 40 млн рублей.

Источник: личная страница Алексея Герасимова во «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском открыли информационно-туристический центр. В этот проект было инвестировано свыше 40 миллионов рублей из областного и федерального бюджета. Об этом сообщает мэр города Алексей Герасимов.

— В прошлом году, успешно защитив проект, было привлечено более 40 миллионов рублей на создание туристской инфраструктуры. Это средства федерального и областного бюджета. Плюсом добавили долю из местного бюджета. Внес свой вклад (два миллиона рублей) социальный партнер РУСАЛ.

рассказал Алексей Герасимов

Все работы по созданию модульного центра были завершены в декабре. До открытия сезона планируется обустроить парковку, которая также предусмотрена проектом. Для проекта были закуплены информационно-цифровые терминалы. Они позволят туристам и гостям города получить необходимую информацию о городских локациях.

туризм и отдых