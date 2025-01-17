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На избивающую своих трех детей мать-алкоголичку в Башкирии завели «уголовку»

Бастрыкин поручил доложить о жестокой многодетной матери-алкоголичке из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании нарушения прав несовершеннолетних в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Известно, что женщина злоупотребляет алкоголем, часто оставляет своих трех детей без присмотра и избивает их. Неоднократно детишек изымали из семьи, однако уполномоченные органы мер к лишению родительских прав так и не приняли.

На нерадивую мать завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также была организована процессуальная проверка по факту халатности должностных лиц.

Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и расследования уголовного дела.

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