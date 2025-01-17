Первый замминистра образования Башкирии получил штраф за нарушение при распределении бюджета

Первый заместитель министра образования и науки Башкирии оштрафовали за нарушение адресности распределения бюджетных денег. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Для реализации государственной программы «Развитие образования» Министерство просвещения России предоставило субсидию региональной казне, которая предусматривает адресное финансирование ремонта образовательных учреждений. Вопреки условиям соглашения башкирский Миниобр несвоевременно выдал средства для ремонта школы в селе Рухтино Дуванского района.
Прокуратура возбудила на первого заместителя ведомства дело по административной статье «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных транферов». Чиновника оштрафовали на десять тысяч рублей.
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