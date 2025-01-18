Дорожники Башкирии в 2025 году отремонтируют 10 км дорог в ЛНР

— При выборе объектов для ремонта уделяем особое внимание тем участкам дорог, которые ведут к социально-значимым объектам и трассам, обеспечивающим транспортную доступность населения. В 2025 году обеспечим безопасный проезд к образовательным, медицинским учреждениям, а также приведем в нормативное состояние дорогу между Петровским и Штеровкой, — рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Все работы планируется выполнить до конца 2025 года.
Напомним, дорожные работы в Луганской Народной Республике проводятся по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Башкортостан оказывает помощь новым регионам Российской Федерации с 2022 года. За три года привели в нормативное состояние порядка 90 км дорог и обустроили 10 остановок в ЛНР.