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На модернизацию стерлитамакского филиала «Шихана» направят более 300 млн рублей

В Стерлитамаке за 321 млн рублей модернизируют пивоварню.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 16 января, в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел первое в этом году заседание в формате «Инвестчаса». Инвестиционный комитет региона рассмотрел новые инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

Одобрение получила инициатива о модернизации оборудования стерлитамакского филиала «Шихан» — ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг». На реализацию проекта планируют направить более 321 миллиона рублей. Предполагается, что обновление позволит повысить общую надежность производства и станет основой для реализации планов по увеличению объемов выпускаемой продукции.

Инвестиционный комитет Башкирии присвоил проекту статус приоритетного и предоставили инвестору налоговые льготы.

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