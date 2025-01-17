На модернизацию стерлитамакского филиала «Шихана» направят более 300 млн рублей

Вчера, 16 января, в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел первое в этом году заседание в формате «Инвестчаса». Инвестиционный комитет региона рассмотрел новые инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.
Одобрение получила инициатива о модернизации оборудования стерлитамакского филиала «Шихан» — ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг». На реализацию проекта планируют направить более 321 миллиона рублей. Предполагается, что обновление позволит повысить общую надежность производства и станет основой для реализации планов по увеличению объемов выпускаемой продукции.
Инвестиционный комитет Башкирии присвоил проекту статус приоритетного и предоставили инвестору налоговые льготы.
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