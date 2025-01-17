Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

В исковом заявлении гражданки Левиной говорится, что она является владелицей квартиры, в которой прописаны Инна, Анастасия, Илья и Глеб Ходорковские, и просит признать их утратившими право пользования жилым помещением, а также снять с регистрационного учета. Россиянка считает, что если те не проживают в объекте, о котором идет речь, не имеют личных вещей и не оплачивают ЖКУ, они утратили право пользования жилым помещением.