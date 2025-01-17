Молодой аист, оставленный родителями, был спасен в Ивацевичах. Об этом сообщает телеграм-канал «#1 регион» пресс-службы Брестского облисплкома.
Красноклювую птицу, не улетевшую в жаркие страны, а оставшуюся зимовать в Ивацевичах, жители заметили в начале января. Аист, стремясь поближе к теплу, и пытаясь спастись от снега и ветра, несколько дней прятался под балконом жилого дома почти в самом центре города — на улице 70 лет Октября.
Горожане, беспокоясь о птице, которая может погибнуть в морозы, сообщили о ней в соответствующие службы. Сотрудники МЧС отловили аиста, после чего передали его специалистам Ивацевичской районной ветеринарной станции и службы охраны природы для оказания помощи.
Какиях-то явных травм у аиста ветеринары не обнаружили. Кадр видео.
Видимых и каких-то сильных травм ветеринары у аиста не обнаружили. Специалисты предполагают, что спасенная птица — очень молодая. Будучи последним в выводке, и став поздним слетком, аист просто не набрал сил для долгого перелета и его родители были вынуждены оставить его зимовать в Беларуси.
Пойманного и подлеченного аиста отвезли в заказник «Выгонощанский», где он теперь сможет спокойно дождаться весны.
Ранее мы сообщали, что сотрудник МЧС вплавь бросился спасать собаку, провалившуюся в полынью в Гомеле.
А еще МЧС спасло провалившегося под лед Свислочи мужчину, который сокращал путь домой.
Также белорусская теннисистка Арина Соболенко разбила машину на камеру.