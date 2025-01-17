Молодой аист, оставленный родителями, был спасен в Ивацевичах

Красноклювую птицу, не улетевшую в жаркие страны, а оставшуюся зимовать в Ивацевичах, жители заметили в начале января. Аист, стремясь поближе к теплу, и пытаясь спастись от снега и ветра, несколько дней прятался под балконом жилого дома почти в самом центре города — на улице 70 лет Октября.