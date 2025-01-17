Ростовчанкам назвали секрет хороших взаимоотношений со свекровью

Ростовчанкам объяснили, как никогда не ссориться со свекровью. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на психолога Екатерину Булгакову.
По словам специалиста, главным секретом хороших отношений являются компромиссы. Важно уважать мнение и чувства друг друга. Благодаря таким простым способам можно снять напряжение во взаимоотношениях. А если конфликт все-таки произошел, то лучше всего переждать и остыть от эмоций.
— Для налаживания коммуникации нужно обсуждать чувства и ожидания и не осуждать друг друга. Стоит прописать пункты, в которых удалось прийти к согласию, и те, по которым договоренностей достигнуто не было, — поделилась специалист.