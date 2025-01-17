Минский хладокомбинат № 2 начал ребрендинг сети «Радзивилловский»

Кстати, премьер-министр Роман Головченко сказал, что в ближайшее время Беларусь уйдет от жесткого регулирования цен в режим ценовых коридоров (здесь подробнее). А еще сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси (подробности все здесь).