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Минский хладокомбинат № 2 начал ребрендинг сети «Радзивилловский»

Магазины сети «Радзивилловский» развивает «Минский хладокомбинат № 2».

Источник: Комсомольская правда

Минский хладокомбинат № 2 начал ребрендинг торговой сети «Радзивилловский», которой он управляет с 2021 года, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора хладокомбината Дмитрия Бонохова.

Теперь и продуктовые магазины Минского хладокомбината № 2 станут работать под брендом «Радзивилловский».

«Предприятию пришлось преодолеть определенные организационные и финансовые трудности для стабильной работы магазинов», — отметил Дмитрий Бонохов и сказал, что два магазина «Радзивилловский» № 5 (Фрунзенский) и № 6 (Московский) уже отремонтированы и преобразованы. В их новых интерьерах доминирует васильковый цвет.

Сегодня сеть «Радзивиловский» — это 12 магазинов шаговой доступности, расположенных в пяти районах Минска. Некоторые из них работают уже более 20 лет и пользуются популярностью.

В ближайшие три года планируется все магазины сети отремонтировать, полностью заменить в торговых залах оборудование на современное, сделать универсальное наполнение товарами с учетом потребностей покупателей, а ежедневно каждый магазин посещают около 500 человек.

Кстати, премьер-министр Роман Головченко сказал, что в ближайшее время Беларусь уйдет от жесткого регулирования цен в режим ценовых коридоров (здесь подробнее). А еще сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси (подробности все здесь).