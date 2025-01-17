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Ростовчанам назвали минусы использования фольги в кулинарии

Химик Васильев рассказал об опасности использования фольги в кулинарии.

Источник: Комсомольская правда

Химик рассказал, чем опасно использование фольги в кулинарии. Об этом Николай Васильев рассказал NEWS.ru.

По словам специалиста, пищевая фольга при использовании для кулинарных целей может спровоцировать болезнь Паркинсона. Токсичность алюминия и его соединений не очень высокая, но при этом есть множество данных о его вреде на почки и желудочно-кишечный тракт.

— Еще больше информации о связи повышенных концентраций соединений алюминия с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. При всей противоречивости и спорности этих теорий при приготовлении пищи в фольге нужно воздержаться от кислых, соленых продуктов, — объяснил специалист.

Поэтому ростовчанам стоит быть внимательнее при покупке необходимых вещей и принадлежностей для кухни.