Ростовчанам назвали секреты хранения продуктов в холодильнике

Раскрыты правила идеального хранения продуктов в холодильнике. Способы правильного хранения продуктов назвала медик Зарема Тен NEWS.ru.
По словам терапевта, продукты в холодильнике лучше всего хранить не больше четырех дней. Запасаться товарами на более длительный срок.
— Идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы, — считает эксперт.
Важно разделить холодильник на несколько зон. Так, верхняя полка необходима для готовых блюд, на среднюю полку лучше всего ставить молочные продукты и закуски. А нижняя полка отлично подойдет для сырого мяса и рыбы, а ящики — для овощей и фруктов.