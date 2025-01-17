Ростовчанам назвали секреты хранения продуктов в холодильнике

Важно разделить холодильник на несколько зон. Так, верхняя полка необходима для готовых блюд, на среднюю полку лучше всего ставить молочные продукты и закуски. А нижняя полка отлично подойдет для сырого мяса и рыбы, а ящики — для овощей и фруктов.