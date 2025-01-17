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Ростовчанам назвали секреты хранения продуктов в холодильнике

Врач Тен раскрыла секреты хранения продуктов в холодильнике.

Источник: Комсомольская правда

Раскрыты правила идеального хранения продуктов в холодильнике. Способы правильного хранения продуктов назвала медик Зарема Тен NEWS.ru.

По словам терапевта, продукты в холодильнике лучше всего хранить не больше четырех дней. Запасаться товарами на более длительный срок.

— Идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы, — считает эксперт.

Важно разделить холодильник на несколько зон. Так, верхняя полка необходима для готовых блюд, на среднюю полку лучше всего ставить молочные продукты и закуски. А нижняя полка отлично подойдет для сырого мяса и рыбы, а ящики — для овощей и фруктов.