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Станцию метро «Горьковская» на два дня закроют на вход

Ремонтные работы на два дня закроют вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге. Сейчас станция не доступна только по утрам.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

В выходные, 18 и 19 января, вестибюль станции «Горьковская» будет закрыт для входа пассажиров, работая только на выход, сообщает 17 января пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора.

А с 20 января станция вернется к режиму работы, введенному с 21 октября. Напомним, что из-за ремонта вестибюль закрывается на вход по утрам — с 08:10 до 09:50, а вечером, с 17:00 до 19:00, вход на станцию ограничен.

В комитете напоминают, как можно доехать от «Горьковской» до ближайших станций метро наземным транспортом:

до «Петроградской» — на автобусе № 46 либо трамвае № 40;

до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6;

до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 либо автобусе № 230;

до «Чкаловской» — на автобусе № 14;

до «Выборгской» — на автобусах № 14 и 230.

метро