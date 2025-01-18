Станцию метро «Горьковская» на два дня закроют на вход

В выходные, 18 и 19 января, вестибюль станции «Горьковская» будет закрыт для входа пассажиров, работая только на выход, сообщает 17 января пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора.
А с 20 января станция вернется к режиму работы, введенному с 21 октября. Напомним, что из-за ремонта вестибюль закрывается на вход по утрам — с 08:10 до 09:50, а вечером, с 17:00 до 19:00, вход на станцию ограничен.
В комитете напоминают, как можно доехать от «Горьковской» до ближайших станций метро наземным транспортом:
до «Петроградской» — на автобусе № 46 либо трамвае № 40;
до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6;
до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 либо автобусе № 230;
до «Чкаловской» — на автобусе № 14;
до «Выборгской» — на автобусах № 14 и 230.