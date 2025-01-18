В вузах Петербурга планируют организовать комнаты матери и ребенка, которые смогут обслуживать 60 семей в год

При федеральной поддержке будут обеспечены и единовременные выплаты в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности девушкам, которые учатся очно. А кроме этого — увеличение до одного миллиона рублей размера выплаты на погашение ипотеки семьям, которые стали многодетными в 2025 году и позднее. Многодетным семьям готовы также компенсировать 50% стоимости среднего профессионального образования одного из детей.