В вузах Петербурга планируют организовать комнаты матери и ребенка, которые смогут обслуживать 60 семей в год

Комнаты матери и ребенка и группы временного пребывания для малышей ориентированы на студенческие семьи, где по крайней мере один из родителей учится в вузе очно. Их организуют при федеральном софинансировании.
В 2025 году в таких группах и комнатах планируют принять по меньшей мере 40 семей, в 2026 — 50, в 2027 — 60.
Также при федеральной поддержке создают пункты проката предметов первой необходимости (колясок, кроваток, пеленальных столиков) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, других категорий нуждающихся семей. В 2025 году таким образом планируют помочь 10,3 тысячи семей, в 2026 — 10,4 тысячи, в 2027 — 10,6 тысячи.
«Социальных нянь» для кратковременного ухода и присмотра за детьми до трех лет для студентов и многодетных планируют предоставить 180 семьям в 2025 году, 270 семьям — в 2026-м, 300 — в 2027-м.
При федеральной поддержке будут обеспечены и единовременные выплаты в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности девушкам, которые учатся очно. А кроме этого — увеличение до одного миллиона рублей размера выплаты на погашение ипотеки семьям, которые стали многодетными в 2025 году и позднее. Многодетным семьям готовы также компенсировать 50% стоимости среднего профессионального образования одного из детей.
Консолидированный бюджет на эти цели в 2025 году составит 848,6 миллиона рублей, в 2027 — 880,4 миллиона.
Активное стимулирование студенток в рождении детей чиновники мотивируют тем, что позднее в среднем решение завести первого ребенка — одна из причин низкой рождаемости.
«Негативные тенденции в сфере рождаемости обусловлены увеличением возраста матери при рождении первенца. Средний возраст матери при рождении ребенка в Санкт-Петербурге составляет без малого 28 лет, в разрезе вторых и последующих детей — 30 лет. При этом возраст матери при рождении первого ребенка в Санкт-Петербурге в последние годы был выше, чем в среднем по Российской Федерации (по итогам 2021 года — на 2,1 года)», — сказано в программе.
Как и прежде, в ней прописаны меры поддержки и школьниц, в частности «Ведение беременности и родов у несовершеннолетних беременных».