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В трех районах Екатеринбурга появятся новые остановочные комплексы

В Екатеринбурге появятся новые остановки общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В столице Урала появятся две новые остановки. Еще один остановочный комплекс переименуют.

— Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования нескольким остановкам общественного транспорта, — сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в Чкаловском районе на участке улицы Любви от улицы Счастливой до бульвара Золотистого появится остановка «Улица Веры».

В Октябрьском районе откроют остановку «Больница № 36». Она будет располагаться на улице Центральной рядом с Городской больницей № 36.

Кроме того, в Кировском районе остановку «Переулок Парковый», расположенную на Парковом переулке рядом с перекрестком улицы Советской, переименуют в «Школа искусств № 2».

Ранее стало известно, что в 2025 году в Екатеринбурге планируется установить еще 160 современных остановочных комплексов. Траты из бюджета на эти цели увеличат в 2,5 раза.