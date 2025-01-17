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Ростовчан предупредили о подорожании продуктов

Бывший министр экономики сообщил, что еда в России продолжит дорожать.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр рассказал, ждать ли дефицита продуктов в России. Об этом бывший министр экономики Андрей Нечаев рассказал NEWS.ru.

По словам эксперта, продукты в стране продолжат дорожать и в 2025 году. Однако качество, по мнению спикера, будет снижаться. Эксперт также отметил, что граждане с низкими доходами уже вынуждены перестраивать свое потребление.

— Многим предстоит отказываться от поездок в отпуск, от посещения театров, всяких культурных мероприятий и т. д. И больше сосредотачиваться на покупке дешевой одежды и простых продуктов питания, — рассказал эксперт.