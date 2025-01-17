Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram, сообщает Franceinfo

Согласно данным, которые приводили судьи во время слушаний, за последние месяцы использование Telegram преступниками только увеличилось. Так, за первые пять месяцев 2024 года одна только жандармерия начала 535 дел, тогда как за весь 2023 год их было 808. Жандармерия насчитала с 2017 по 2024 две тысячи дел по правонарушениям, совершенным с помощью мессенджера. Платформа французского правительства для жалоб на незаконный контент в интернете PHAROS сообщает, что лишь за 2023 год таких случаев было 2,7 тысячи. Прежде всего, речь идет о трафике наркотических веществ, распространении материалов педофильского содержания, мошенничестве, терроризме или торговле оружием.