Белгидромет: в ближайшие дни температура поднимется до +7°С

По данным синоптиков, 18 января погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформирована во влажной и теплой воздушной массе.
«Облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди».
Там также уточнили, что ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Минимальная температура ночью составит от −1 до +4°С, днем — от +2 до +7°С.
В воскресенье, 19 января, снова ожидается без осадков, в некоторых регионах — слабый туман, на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем от +1 до +7°С.