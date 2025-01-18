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Белгидромет: в ближайшие дни температура поднимется до +7°С

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Достаточно теплая погода ожидается в Беларуси в субботу, 18 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 75% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, 18 января погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформирована во влажной и теплой воздушной массе.

«Облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди».

сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Минимальная температура ночью составит от −1 до +4°С, днем — от +2 до +7°С.

В воскресенье, 19 января, снова ожидается без осадков, в некоторых регионах — слабый туман, на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем ­ от +1 до +7°С.