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Белорусские ученые советуют дачникам для рассады удобрения с бактериями

Удобрения и добавки с полезными для растений бактериями разработали специалисты Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На выставке «Моя Беларусь» в Минске в новом международном выставочном центре представлен и стенд с продукцией Института экспериментальной ботаники имени Купревича Национальной академии наук Беларуси. Там есть удобрения, добавки, регуляторы роста, созданные ими совместно со специалистами Института микробиологии НАН Беларуси.

Особое внимание привлекают удобрения и добавки с полезными для растений бактериями, которые специалисты советуют белорусским дачникам, которые в ближайшие недели будут высаживать на рассаду помидоры, перец, баклажаны, а чуть позже — зелень и однолетние цветы.

Среди образцов — органо-минеральная бактеризованная добавка для почвы, которая хороша при выращивании рассады овощных, цветочных и ягодных культур, укоренении черенков, адаптации и акклиматизации саженцев, для подкормки комнатных растений. Добавка содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, легко усваивается растениями и способствует их быстрому и здоровому росту.

На выставке для дачников представлено и удобрение гранулированное бактеризованное. Его специально подобранный состав способствует улучшению структуры, оптимизации кислотности и других свойств почв. Минерал трепел является источником активного кремния и отдельных микроэлементов, микроорганизмы защищают растения от патогенов и неблагоприятных факторов. Гранула является специфической экологической нишей для бактерий и стабильным источником полезной микрофлоры для растений.

Для рассады полезен будет и белорусский регулятор роста растений. Им растения опрыскивают при появлении первых настоящих листьев, а при пикировке рассады — через неделю после пересадки.

Мы писали, что специалист назвала болезни, при которых нельзя принимать ванну, чтобы не утонуть (здесь подробнее), а еще храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества» (все подробности здесь).