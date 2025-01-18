Белорусские ученые советуют дачникам для рассады удобрения с бактериями

Мы писали, что специалист назвала болезни, при которых нельзя принимать ванну, чтобы не утонуть (здесь подробнее), а еще храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества» (все подробности здесь).