Какой сегодня день: 18 января

Знаете ли вы, что православные празднуют 18 января Крещенский сочельник? О том, чем еще ознаменовано 18 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 18 января
В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевыми.
В 1825 году открылся Большой театр в Москве.
В 1926 году в СССР на экраны вышел фильм «Броненосец Потемкин».
В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.
Кто родился 18 января
Архитектор Иосиф Лангбард (1882−1951).
Писатель Алан Александр Милн (1882−1956).
Актер Кэри Грант (1904−1986).
Режиссер Такеши Китано (1947).
Актер, кинорежиссер Борис Невзоров (1950−2022).
Актер Кевин Костнер (1955).
Певец Александр Солодуха (1959).
Писатель Михаил Шишкин (1961).
Певица Тамара Гвердцители (1962).
Футболист, тренер Хосеп Гвардиола (1971).
18 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память пророка Михея. Также 18 января является Крещенским сочельником.
Именины
18 января именины у Сергея, Романа, Семена, Иосифа, Лукьяна, Матвея, Григория, а также у Евгении, Татьяны и Полины.
18 января в народном календаре
На Руси считалось, что в сочельник и на Крещение у снега появляются особые свойства: крещенский снег способен выбелить любую холстину, а самое главное, что вода из этого снега может исцелять недуги.